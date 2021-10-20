الهلال الأحمر بتبوك يختتم بلغة برايل برنامجه التدريبي للمكفوفين

المناطق- تبوك:

أختتم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك برنامجه التدريبي الخاص بالمكفوفين تحت عنوان ” المسعف الكفيف ” مستخدمةً في ذلك لغة برايل .

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة تبوك محمد بن سعد العنزي أنه تم إطلاق البرنامج يوم الأحد الماضي وأستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة عدد من طلاب وطالبات جامعة تبوك من ذوي الإعاقة البصرية مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى توعية المكفوفين بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية ضمن البرامج التدريببة والمجتمعية التي تنظمها الهيئة .

وأشار ” العنزي ” إلى أن فرع الهيئة بالمنطقة نظم خلال الربع الثالث من السنة الحالية 2021 م ،( 59 ) دورة تدريبية استفاد منها أكثر من ( 625 ) مستفيد كما أقام أكثر من ( 100