تفعيلا لمبادرة حراس الوطن.. تنظيم ملتقى علمي لبحث جهود خدمة المجتمع واستقراره

نظمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني لقاء علميا ضمن مبادرة حراس الوطن التي وقعها الطرفان تجسيداً لتكامل الجهود بين الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وجهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني في رؤية شاملة، استناداً إلى معطيات راسخة في خدمة المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره عبر لقاءات علمية وزيارات ميدانية وأنشطة متعددة.

وقد بُثّ هذا اللقاء العلمي اليوم من مجلس الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بحضور نخبة من ضباط الحرس الوطني، وتابعه حراس الوطن من منسوبي وزارة الحرس الوطني في جميع فروع الحرس الوطني، كما تابعه عبر الإرسال اللاسلكي الجنود المرابطون في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي ووحدات الحرس الوطني في الحد الشمالي، وكان ضيف اللقاء معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

وتحدث معاليه عن التهيئة العلمية والشرعية لمنسوبي الأجهزة العسكرية وما تتطلبه أدوارهم في حماية الوطن، مؤكداً على التأسيس العقدي واستشعار المسؤولية التي حملوها في انتسابهم لهذه القطاعات.

ثم وجه معاليه رسالة خاصة للمرابطين في الصفوف الأماميةن وخُتم اللقاء بمداخلات أثرت اللقاء وأجاب معاليه عن الأسئلة التي وردت إليه.

وبهذه المناسبة بيّن المستشار الإعلامي لمعالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي أن مبادرة حراس الوطن التي وقعتها الأمانة مع جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني تأتي استناداً إلى الأدوار المجتمعية لأعضاء هيئة كبار العلماء التي تعمل الأمانة العامة للهيئة على تنظيمها، وما ينهض به جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني من مهام لبناء الجانب العقدي وتأكيده في نفوس منسوبي وزارة الحرس الوطني، وتعزيز الروح المعنوية بين صفوف المرابطين على حدود المملكة من قوات الحرس الوطني، والعمل على تحقيق الأمن الفكري وتنميته لدى منسوبي الوزارة.