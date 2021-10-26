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مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

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مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للعلاج الوظيفي

مجمع إرادة بالرياض يحتفل باليوم العالمي للعلاج الوظيفي
http://almnatiq.net/?p=1055387
المناطق - الرياض:

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الوظيفي الذي يوافق يوم 27 أكتوبر، بحضور مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الأستاذ الدكتور نايف بن محمد الصبحي ومدير عام التأهيل والرعاية المديدة بالوزارة الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور حمود بن فهد الشمري والمدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، وعدد من المسئولين والمختصين.

وتضمن الاحتفال إقامة ندوة علمية متخصصة بعنوان “العلاج الوظيفي في الصحة النفسية” ومعرضاً تعريفياً شاركت فيه عدد من الجهات المعنية بتقديم خدمات العلاج الوظيفي، حيث اشتملت محاور الندوة الحديث عن إدارة التأهيل والرعاية المديدة رؤية مستقبلية، ودور العلاج الوظيفي في الصحة العقلية، ودوره في الاضطرابات الذهانية نتيجة أمراض أخرى، إضافة لدوره في التكامل المجتمعي والمهني، ودوره في التوحد، وإعادة التأهيل المعرفي في اضطرابات الصحة العقلية، ودور العلاج الوظيفي لمرضى الإدمان.

وأشار الحضور إلى أن المجمع يعتبر أول منشأة صحية نفسية أدرجت العلاج الوظيفي في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان كأحد البرامج المطبقة في تقديم العلاج التأهيلي للمرضى النفسيين، والتي تعمل جنبا إلى جنب مع بقية التخصصات الأخرى في تحسين الحالة الصحية للمرضى ودعم استقرارهم النفسي وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، كما أشادوا بتنظيم المجمع لهذه الفعالية وتفعيلها والتي تقام لأول مرة، وسط تأكيدات بأن هناك حاجة لإدراج هذا التخصص في جميع المستشفيات لما له من دور في زيادة فعالية البرامج العلاجية المقدمة، إضافة لأهميته في مواجهة الوصمة النفسية في المجتمع، وسط مطالبات بتصدير تجربة مجمع إرادة بالرياض في العلاج الوظيفي إلى جميع مجمعات إرادة في المملكة والمستشفيات الأخرى، حتى تزيد فعالية البرامج المقدمة فيها.

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