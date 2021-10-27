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الرويلي يرأس وفد المملكة في اجتماع “العسكرية العليا” بدول مجلس التعاون

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الرويلي يرأس وفد المملكة في اجتماع “العسكرية العليا” بدول مجلس التعاون

الرويلي يرأس وفد المملكة في اجتماع “العسكرية العليا” بدول مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=1055405
المناطق - واس:

رأس معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأركان في القوات المسلحة بدول المجلس، ومعالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجية، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تحظى بالاهتمام والمتابعة وصولاً بها إلى كل ما من شأنه تعزيز المصالح، والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دول المجلس، وبما يحقق متطلبات منظومة مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات العسكرية، وتأكيداً على العمل المشترك لدول المجلس بما يحقق الرؤى والتطلعات وتسخير جميع الإمكانيات للعمل العسكري الخليجي المشترك.

وألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة كلمةً بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية اجتماع الدورة القادمة، نقل لهم تحيات وتقدير سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وسمو نائب وزير الدفاع, مشيدا بحرص رؤساء الأركان بدول المجلس ودعمهم الكبير لتعزيز مسيرة التعاون والمضي بالتكامل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، على الرغم من التحديات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا(كوفيد-19).

كما أعرب معاليه عن شكره للجهود التي تبذلها الشؤون العسكرية بالأمانة العامة في التحضير والتنسيق لاجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك.

حضر الاجتماع كبار ضباط القوات المسلحة .

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