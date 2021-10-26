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أمانة جدة تعقد لقاءً تعريفيًا بمبادرة “إجادة” لأصحاب المنشآت النسائية

أمانة جدة تعقد لقاءً تعريفيًا بمبادرة “إجادة” لأصحاب المنشآت النسائية
أمانة جدة
http://almnatiq.net/?p=1055411
المناطق - مكة المكرمة:

عقدت أمانة محافظة جدة ومبادرة “إجادة” بمقر الغرفة التجارية بجدة اليوم لقاءً تعريفيًا بالمبادرة وأهدافها لأصحاب المنشآت النسائية لاستعراض الاشتراطات الصحية المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة لرفع مستوى الامتثال، وذلك على مدى يومين.

وأوضحت الأمانة أن الورشة تضمنت شرحًا لمبادرة إجادة وللمعايير والضوابط الصحية المطلوبة داخل المنشآت النسائية منها: (التزيين النسائي ) للحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وتسهم ورش التعريف بـ “إجادة” إلى رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتسلط الضوء على الأنظمة واللوائح والمعايير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بضبط المخالفات المرتكبة في المنشآت وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الإجراءات المتبعة وآليات التفتيش على جميع الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة المواطنين.

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