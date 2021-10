المناطق - وكالات:

أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة الأمريكية أغلقت الشوارع المؤدية إلى مبنى الكابيتول ومقر وزارة الصحة في واشنطن بسبب بلاغ بشأن خطر وقوع تفجير هناك.

وأظهر مقطع فيديو متداول عناصر من الشرطة الأمريكية وهى تغلق شوارع رئيسية مؤدية إلى مقر الكابيتول.

Quite the police presence in front of the Capitol itself pic.twitter.com/nYHU4LTlV0

— Andrew Solender (@AndrewSolender) October 27, 2021