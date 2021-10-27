نائب أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع مذكرات تعاون بين “الغذاء والدواء” و3 جامعات بالمنطقة

المناطق - المدينة المنورة:

شهد الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، مراسم توقيع ثلاثة مذكرات تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع جامعة الأمير مقرن، وجامعة طيبة، والجامعة الإسلامية.

ووقع المذكرات كل من معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وسمو رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، ومعالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، ورئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الدكتور نبيل بن علي الراجح.

وتهدف مذكرات التعاون إلى استثمار الإمكانيات المشتركة في مجال التغذية والصحة العامة والأبحاث والأجهزة والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والخدمات الاستشارية والمشورة العلمية والبيانات والاحصائيات، والتعاون في مجالات البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة، والمختبرات، والتطوير، والتقنيات الناشئة، وتقديم ورش العمل المتخصصة، وبرامج التدريب، وتوعية المجتمع، إضافةً إلى تدريب الطلاب والطالبات.

وفي إطار التوقيع مع جامعة الأمير مقرن سيتم إنشاء مركز الأبحاث الرقابية للغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بالجامعة، إضافةً إلى التعاون بين الطرفين في مجالات الحلال المختلفة من خلال إنشاء أكاديمية للحلال.

ووفقًا لما تنص عليه مذكرة التعاون بين “الغذاء والدواء” والجامعة الإسلامية، ستضع الجامعة الأولويات البحثية في حلال على المستوى الوطني، كما ستطور البرامج التدريبية الخاصة بالحلال التي تستهدف (المدققين، الفنيين، التشريعيين، المقيمين، الباحثين).

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز جهود الدولة والتي يرتكز أحد محاورها على “مجتمع حيوي.. بيئة عامرة”، ولتبادل الخبرات للتكامل بين الجهات الحكومية لما يحققه من فوائد عديدة لجميع فئات المجتمع، ومساهمةً في تفعيل وتعزيز دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال التغذية الصحية في المملكة العربية السعودية لبناء مجتمع صحي من خلال تقديم توصياتها وآرائها العلمية في مجال سلامة الغذاء والتغذية والصحة العامة للجهات ذات العلاقة.