رسميًا.. الولايات المتحدة تسمح بدخول المطعمين بلقاحي “سينوفارم” و”سينوفاك” في هذا الموعد

المناطق - وكالات:

اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية قواعد جديدة للمسافرين إلى أراضيها، تتطلب تقديم ما يثبت تلقي تطعيم كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إضافة إلى نتيجة سلبية حديثة من اختبار الفيروس.

وستقبل الولايات المتحدة أي لقاح معتمد للاستخدام العادي أو الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أو منظمة الصحة العالمية؛ وهذا يشمل لقاحات فايزر، ومودرنا، وجونسون وجونسون، وأسترازينيكا، ولقاحي سينوفارم وسينوفاك في الصين.

وقال مسؤولون حكوميون، إن الأشخاص القادمين من بلدان ذات إمدادات منخفضة من اللقاحات الذين لا يسافرون بتأشيرات سياحية، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، سيتم إعفاؤهم من متطلبات اللقاح.

وأوضح المسؤولون أن المواطنين الأمريكيين والمقيمين العائدين من الخارج والذين لم يتم تطعيمهم سيتعين عليهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار “كوفيد -19” في غضون يوم واحد من رحلتهم. وتعتبر القواعد الجديدة التي ستسري اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل، أكبر تغيير في سياسة السفر في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة.