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هل يوجد قانون يحاسب الفتيات على ظهورهن بملابس غير لائقة عبر السوشيال ميديا؟.. محامي يجيب

هل يوجد قانون يحاسب الفتيات على ظهورهن بملابس غير لائقة عبر السوشيال ميديا؟.. محامي يجيب
السوشيال ميديا
http://almnatiq.net/?p=1055449
محررو المناطق:

أكد المحامي عبدالله الغصن، على وجود قانون لمحاسبة الفتيات في المملكة حال ظهورهن على السوشيال ميديا بمظهر وملبس غير لائق.

وقال “الغصن” في لقاء مع برنامج “سيدتى” على “روتانا خليجية”: “في حالة ظهور الفتيات على السوشيال ميديا بشكل غير لائق ورقص غير لائق فيمكن أن تتم محاسبتهم إذا تم توجيه لهم التهمة من الدولة”.

وأضاف: “في حين تم توجيه عليهم التهمة من الدولة وتم طلبهم من الدولة للضبط الجنائي فإنه من المؤكد أن تتم إحالتهم للتحقيق”.

 

 

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