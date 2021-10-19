هل يوجد قانون يحاسب الفتيات على ظهورهن بملابس غير لائقة عبر السوشيال ميديا؟.. محامي يجيب

محررو المناطق:

أكد المحامي عبدالله الغصن، على وجود قانون لمحاسبة الفتيات في المملكة حال ظهورهن على السوشيال ميديا بمظهر وملبس غير لائق.

وقال “الغصن” في لقاء مع برنامج “سيدتى” على “روتانا خليجية”: “في حالة ظهور الفتيات على السوشيال ميديا بشكل غير لائق ورقص غير لائق فيمكن أن تتم محاسبتهم إذا تم توجيه لهم التهمة من الدولة”.

وأضاف: “في حين تم توجيه عليهم التهمة من الدولة وتم طلبهم من الدولة للضبط الجنائي فإنه من المؤكد أن تتم إحالتهم للتحقيق”.