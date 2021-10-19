هل يوجد قانون يحاسب الفتيات على ظهورهن بملابس غير لائقة عبر السوشيال ميديا؟.. محامي يجيب

أكد المحامي عبدالله الغصن، على وجود قانون لمحاسبة الفتيات في المملكة حال ظهورهن على السوشيال ميديا بمظهر وملبس غير لائق.
وقال “الغصن” في لقاء مع برنامج “سيدتى” على “روتانا خليجية”: “في حالة ظهور الفتيات على السوشيال ميديا بشكل غير لائق ورقص غير لائق فيمكن أن تتم محاسبتهم إذا تم توجيه لهم التهمة من الدولة”.
وأضاف: “في حين تم توجيه عليهم التهمة من الدولة وتم طلبهم من الدولة للضبط الجنائي فإنه من المؤكد أن تتم إحالتهم للتحقيق”.
هل بالمملكة قانون يحاسب الفتيات على ظهورهن على السوشيال ميديا بملابس غير لائقة ومظهر غير لائق؟ .. محامي يجيب @asghuson#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9BZoIPe1RT
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 27, 2021
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