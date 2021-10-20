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“أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك” تفوز بجائزة إستراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزاً

“أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك” تفوز بجائزة إستراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزاً
http://almnatiq.net/?p=1055478
المناطق - واس:

حققت أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك جائزة “إستراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزًا (Most Distinctive Learning & Development Strategy)، إحدى الجوائز التي تمنحها القمة الحكومية للموارد البشرية في دبي للمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاء الفوز بهذه الجائزة عن مشروع الأكاديمية فكرةً وتصميمًا وتنفيذًا.

وجاء هذا الإنجاز خلال مشاركة الأكاديمية الأسبوع الجاري في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية، التي توفر منصة مثالية لمجتمع دول مجلس التعاون الخليجي للالتقاء والعمل نحو رؤية دفع مكانة المنطقة كرائدة في تنمية رأس المال البشري.

ويشارك في المؤتمر كل عام نخبة من مفكري الأعمال والخبراء وصُنَّاع القرار إقليميًا ودوليًا في مجال تنمية الموارد البشرية الحكومية والأهلية، لعرض قصص النجاح وأفضل الممارسات والتجارب في إدارة الموارد البشرية، والتكنولوجيا، ومحتوى صناعة التحفيز الفكري.

الجدير بالذكر أن أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك فازت العام الماضي بجائزة “التميُّز في إدارة الكفاءات” (Excellence in Talent Management Award)، التي يمنحها مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية في دبي، وهو ما يثبت جدارتها في إدارة مواردها البشرية المتميزة، بما يبني علاقة عمل فَعّالة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف العليا للمنظمة.

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