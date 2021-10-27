الجبير يستقبل وفداً من رجال وسيدات الأعمال الأمريكيين

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفداً من منظمة رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفق رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تخدم البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.