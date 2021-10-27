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‏الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على تصريحات جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية

‏الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على تصريحات جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية
‏الإمارات تستدعي سفير لبنان
http://almnatiq.net/?p=1055505
المناطق - وكالات:

استنكرت دولة الإمارات- بشدة- التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات الشائنة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

 

وأثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حالة من الغضب لدى العديد من الدول العربية، وذلك بعد تأييده للأعمال العدائية لعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد أعربت عن أسفها لما تضمنته التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

واستدعت وزارة الخارجية سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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