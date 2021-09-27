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سعودي يفوز بجائزة القمة الحكومية كأفضل قيادي للموارد البشرية في الخليج العربي

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سعودي يفوز بجائزة القمة الحكومية كأفضل قيادي للموارد البشرية في الخليج العربي

سعودي يفوز بجائزة القمة الحكومية كأفضل قيادي للموارد البشرية في الخليج العربي
عبد الرحمن بن محمد الشعيل
http://almnatiq.net/?p=1055507
المناطق - الرياض:

حصل مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة عبد الرحمن بن محمد الشعيل، على جائزة “أفضل قيادي للموارد البشرية” على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2021م.

وتسلم الجائزة خلال حفل تكريم القيادات البارزة والرائدة والمبادرات المتميزة، وإنجازات المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال ممن قدموا منجزات ملموسة على مستوى المنظمات في مجالات الموارد البشرية، والذي أقيم ضمن فعاليات القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة حالياً بدبي، بإشراف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها منظمة حكومية سعودية ممثلة بمعهد الإدارة العامة على هذه الجائزة المرموقة.

وبهذه المناسبة، أكد الشعيل أن الجائزة تعكس مدى التطور في أعمال الموارد البشرية على مستوى المؤسسات الحكومية في ظل رؤية المملكة 2030، وقال: يشرفني الحصول عليها مفتخراً بما تنطوي عليه من معان رفيعة، تدل في جوهرها على التقدير للتطور الملموس في أنشطة وخدمات الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة للارتقاء بمستوى الموارد البشرية بالمملكة، وتعزِّزُ من دوره في تطوير الكادر البشري؛ لرفع جودة العمل، وتهيئة القطاعات الحكومية للانتقال لمفهوم الموارد البشرية وَفْقَ المعايير العالمية.

يذكر أن حوكمة الترشيحات تعتمد للجائزة من خلال لجنة تحكيم مستقلة تشتمل في منظومتها على عدد من الخبراء المستقلين والقادة والمحللين والأكاديميين في مجال الموارد البشرية، ومن أبرز معايير التقييم: القدرةُ على تنفيذ الأعمال، والمبادراتُ، وآليةُ التنفيذ، والإبداعُ والابتكارُ، وكفاءةُ الإنفاق. وتنظم الجائزةَ منظمةُ (QNA International LLC) بإشراف من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واعد من الجوائز المرموقة في مجال تقييم أداء القادة والجهات الحكومية بناءً على عدةِ معاييرَ رصينة ولجان تقييم مستقلة.

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