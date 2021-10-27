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غلق محلين وضبط 120 بدلة عسكرية و 200 قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض

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غلق محلين وضبط 120 بدلة عسكرية و 200 قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض

غلق محلين وضبط 120 بدلة عسكرية و 200 قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض
ضبط 120 بدلة عسكرية و 200 قطعة من الأنواط
http://almnatiq.net/?p=1055513
المناطق - الرياض:

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلين مخالفة لتفصيل الملابس العسكرية، كما ضبطت (120) بدلة عسكرية و (200) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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