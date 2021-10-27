محامي يكشف أبرز تجاوزات مشاهير السوشيال ميديا (فيديو)

محررو المناطق:

أكد المحامي عبدالله الغصن، أن السعي وراء الشهرة وصناعة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة تتصدى لها الجهات الأمنية.

وأضاف في لقاء مع برنامج “سيدتى” على قناة “روتانا خليجية” أنه هذه الظاهرة يتم التحقيق فيها والمعاقبة على حسب طبيعة الجرم نفسه.

وأشار إلى من بين التجاوزات التي يتم المعاقبة عليها قيام المشهور بنشر تغريدة عن جمع تبرعات لجهة غير مرخصة، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تباشر مثل هذه الوقائع وتتخذ اللازم حيالها.

وأوضح أنه في حال نشر مقاطع مسيئة أو بها تجاوزات للذوق العام أو أي مخالفات أخرى، فإن مراكز الشرطة تتدخل لضبط المسؤول عنها، وبعدها يتم إحالته للنيابة العامة، ومنها إلى الجهات ذات الاختصاص.

وأكد أن من بين السلوكيات المثيرة للجدل التي تؤدي قد تتحول لجرم تلك التي ينشر فيها المرء مقاطع فيديو ويحرض فيها الآخرين على ممارسة نفس سلوكياته المخالفة.