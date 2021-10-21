مكافحة الإشاعات تنفي إنفجار صهريج محروقات في الإمارات

محررو المناطق:

نفت هيئة مكافحة الإشاعات حدوث إنفجار صهريج محروقات في إحدى الطرق الرئيسية في دولة الإمارات.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر تويتر اليوم الأربعاء، إن الفيديو المتداول حالياً عن إنفجار صهريج محروقات في إحدى الطرق الرئيسية في دولة الإمارات غير صحيح، والفيديو الحقيقي نشر قبل 3 سنوات وتحديداً في عام 2018 لإنفجار صهريج محروقات في إيطاليا.