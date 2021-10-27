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محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية لـ50 متدرب من دور الإيواء بالرياض

محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية لـ50 متدرب من دور الإيواء بالرياض

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محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية لـ50 متدرب من دور الإيواء بالرياض

محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية لـ50 متدرب من دور الإيواء بالرياض
الإسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=1055533
المناطق - الرياض:

نظمت كلاً من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض ودار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية خلال الأسبوع الحالي محاضرتان توعويتان عن الاسعافات الأولية استهدفت 50 متدرب ومتدربة من المشمولين بالرعاية داخلها والكادر العامل معهم من الجنسين .

تناولت المحاضرات عدة محاور اهمها التعريف بأهمية الاسعافات الاولية والطرق الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة و اساسيات ومبادئ الإسعافات الاولية في حالات الإغماء أو التعرض لنوبة صرع أو صعوبة في التنفس وكيفية انقاذ المصاب بالخطوات الصحيحة مع التطبيق العملي للمتدربين على تنفيذ خطوات الإنعاش القلبي الرئوي ونوبة انخفاض السكر والكدمات والكسور والرعاف والغصة اسعاف الغريق بالإضافة الى حالات الحروق بكافة درجاته مع الاستعانة بالعروض المرئية اثناء التطبيق.

يشار الى ان محاضرة رعاية المسنين اقيمت بالتعاون مع جمعية رحماء الصحية ضمن الاتفاقية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض مع الجمعية فيما اقيمت المحاضرة الثانية في دار التربية للبنات بالتعاون مع ادارة التدريب في هيئة الهلال الاحمر السعودي.

 

 

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