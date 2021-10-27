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ضبط 300 كيلو جرام من القات المخدر داخل مركبة مواطن في جازان

ضبط 300 كيلو جرام من القات المخدر داخل مركبة مواطن في جازان
ضبط 300 كجم من القات المخدر
http://almnatiq.net/?p=1055535
المناطق - جازان:

تمكنت شرطة منطقة جازان، اليوم الأربعاء، من ضبط (300) كيلو جرام من القات المخدر داخل مركبة يقودها شخص بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر.

وفي وقت سابق اليوم، ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر، ضبط بحوزته (5444) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بالطريق الدولي الساحلي، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر، ضبط بحوزته (5444) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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