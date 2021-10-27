سفير المملكة بالخرطوم يلتقى بـ”البرهان”

المناطق - واس:

التقى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه سفير المملكة لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية.

وأكد سفير المملكة حرص بلاده على تحقيق الاستقرار بالسودان ودعمها لكل ما يؤدي لتحقيق الوفاق بين القوى السياسة.

والإثنين الماضي، أعلن البرهان حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته لاحقا حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.