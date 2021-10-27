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“صحة الرياض” تستكمل مشروع إضافة فحص العيون ضمن فحوصات الرعاية الطبية المنزلية

أبرز المواد

“صحة الرياض” تستكمل مشروع إضافة فحص العيون ضمن فحوصات الرعاية الطبية المنزلية

“صحة الرياض” تستكمل مشروع إضافة فحص العيون ضمن فحوصات الرعاية الطبية المنزلية
http://almnatiq.net/?p=1055565
المناطق - واس:

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مشروع “إضافة فحص العيون لقائمة فحوصات الرعاية الطبية المنزلية” بشكل موسع على مستوى مستشفيات تجمع الرياض الصحي الثالث ضمن إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للأهالي في المنطقة، وسهولة الوصول إليها.

وأوضحت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطة التوسع في تنفيذ المشروع على مستوى تجمع الرياض الصحي الثالث، وبناءً على ما حققه المشروع من نجاح في عدد من مستشفيات تجمع الرياض الصحي الأول، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية المقدمة بجودة عالية لمستحقيها، حيث تم تنفيذه في عدد من مستشفيات التجمع الصحي الثالث في محافظات: حريملاء، وثادق، وشقراء، ومرات، وضرماء، مبينةً أنه تم تقديم فحوصات العيون والعلاج اللازم لأكثر من 40 مريض في منازلهم، وتحويل الحالات المستحقة لرعاية أكثر للمستشفيات المرجعية المتخصصة بتجمع الرياض الصحي الثالث لاستكمال علاجها.

 

 

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