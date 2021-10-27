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استشهاد جندي أثناء مكافحة حريق بجدة.. والدفاع المدني ينعيه

استشهاد جندي أثناء مكافحة حريق بجدة.. والدفاع المدني ينعيه
http://almnatiq.net/?p=1055567
محررو المناطق:

نعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، الجندي محمد صالح العصيمي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في جدة.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر”: “‏تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول/ محمد صالح العصيمي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمحافظة جدة”.

 

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