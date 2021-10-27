استشهاد جندي أثناء مكافحة حريق بجدة.. والدفاع المدني ينعيه

نعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، الجندي محمد صالح العصيمي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في جدة.
وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر”: “تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول/ محمد صالح العصيمي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمحافظة جدة”.
تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول / محمد صالح العصيمي ،الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمحافظة جده. pic.twitter.com/DXE47BA3xs
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 27, 2021
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