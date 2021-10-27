“توكلنا” يحدد كيفية إثبات الحالة الصحية لمن لا يملكون هاتف ذكي

المناطق - الرياض:

حدد تطبيق “توكلنا” التابع لوزارة الصحة، إجراءات إثبات الحالة الصحية لمن لا يمتلكون هاتف ذكي ومن أبرزهم كبار السن.

وأكد توكلنا أن كبير السن الذي ليس لديه جوال ذكي يمكن تسجيله في تطبيق توكلنا، وعند الحاجة لإثبات حالته الصحية، يمكن لأحد المرافقين الذي يمتلك هاتف ذكي الدخول لحساب كبير السن لعرض حالته الصحية.

وبدأ تطبيق التحديثات الجديدة على تطبيق توكلنا في 10 أكتوبر الجاري، والتي أصبحت فيها حالة “محصّن” لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط.

وتشمل حالة محصن من حصل على جرعة واحدة من لقاح جونسون، لتبدأ الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة، وفقًا لتطبيق توكلنا.