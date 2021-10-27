في أول تصريح له بعد الإفراج عنه.. حمدوك يؤكد التزامه بأهداف الثورة السودانية

المناطق - وكالات:

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، التزامه بأهداف الثورة السودانية ضد البشير والانتقال المدني الديمقراطي.

وحذر حمدوك من استخدام العنف ضد المحتجين في السودان، مؤكدا أن أي تراجع عن المسار الديمقراطي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار السودان، وفقا لوكالة رويترز.

ومساء أمس الثلاثاء، عاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منزله تحت حراسة أمنية مشددة، وسط مخاوف من تحته تحت الإقامة الجبرية.

وقال مصدر عسكري سوداني إنه تمت إعادة رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إلى منزله في الخرطوم وتأمين منزله في كافوري واتخاذ إجراءات أمنية حول المنزل”.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الثلاثاء في مؤتمر صحفي قد أعلن بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك موجود معه في منزله “وليس في مكان آخر”. وأكد البرهان بأن حمدوك “يواصل حياته الطبيعية.. في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته”.

وقتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في الخرطوم، خلال مظاهرات السودان التي استمرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين،للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من قبل البرهان.