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مناشدة جديدة للبحث عن “مفقود النماص”.. ووالده يروى تفاصيل الرحلة الأخيرة لأبنه الغائب منذ 8 أشهر

مناشدة جديدة للبحث عن “مفقود النماص”.. ووالده يروى تفاصيل الرحلة الأخيرة لأبنه الغائب منذ 8 أشهر

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مناشدة جديدة للبحث عن “مفقود النماص”.. ووالده يروى تفاصيل الرحلة الأخيرة لأبنه الغائب منذ 8 أشهر

مناشدة جديدة للبحث عن “مفقود النماص”.. ووالده يروى تفاصيل الرحلة الأخيرة لأبنه الغائب منذ 8 أشهر
http://almnatiq.net/?p=1055595
محررو المناطق:

قبل 8 أشهر فقد الشاب عبد الرحمن عبد الخالق الشهري، البالغ من العمر 18 عامًا، خلال جولة بسيارته ومنذ ذلك الحين وانقطع الاتصال به ولم يستدل عليه حتى وقتنا هذا، الأمر الذي دفع والده لإطلاق مناشدة جديدة للبحث عن ابنه.

وقال الشهري، إن ابنه يُدعى عبد الرحمن، بينما كان يقود سيارة من نوع “لاند كروزر” بيضاء تحمل لوحة رقم (ط س أ 330)، وانقطع الاتصال به منذ أكثر من 8 أشهر عندما كان متجهاً من النماص إلى محافظة المجاردة.

وأكد الأب أن أسرته والعائلة بالكامل تعيش أوضاعًا نفسية صعبة بسبب فقده، فهم لا يعلمون عن مصير ابنهم شيئاً ولا عن السيارة التي كان يقودها، وفقا لـ”أخبار 24″.

وبيّن أنه خلال الفترة الماضية ساعدهم في عمليات البحث فرق تطوعية بجانب الجهات الأمنية، إلا أنهم لم يجدوا له أثرا.

وناشد الشهري من يتعرف على صورة ابنه أو المركبة مسارعة الاتصال على الرقم (0533510701) أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

 

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