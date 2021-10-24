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إصابة المغربي عبدالرازق حمدالله.. وتقارير تكشف التفاصيل

إصابة المغربي عبدالرازق حمدالله.. وتقارير تكشف التفاصيل
حمدالله
http://almnatiq.net/?p=1055599
محررو المناطق:

كشفت تقارير إعلامية عن تغيب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، عن تدريبات فريقه، اليوم الأربعاء، لتعرّضه لكدمة وتورم خفيف في الركبة، لازم على إثرها العيادة الطبية.

وكان الفريق العالمي قد واصل استعداداته اليوم لملاقاة الفيحاء الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المجمعة، باحثاً عن العودة إلى الانتصارات بعد الخسارة من الاتفاق في الجولة الماضية.

واشتملت الحصة التدريبية على تدريبات لياقية مكثفة، تبعها تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم البرتغالي بيدرو إيمانويل الحصة بمناورة على كامل الملعب.

 

 

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