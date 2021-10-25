تدشين أول ماكينة آلية لتعقيم المسجد الحرام تعمل بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

محررو المناطق:

دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الدكتور عبد الرحمن السديس، أول ماكينة آلية لتعقيم المسجد الحرام تعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يعمل لمدة 4 ساعات، بسعة تتجاوز 68 لترًا للماء، ويغطي أكثر من ألفي متر مربع لكل ساعة عمل.

ووفقاً لـ” الإخبارية”، قال السديس إنه مبادرة عظيمة تتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، في خدمة الحرم الشريف، لاسيما في مجال التنظيف والتجفيف.

وأوضح أنه يتم تعقيم المسجد الحرام بأجهزة ومعدات آلية حديثة، وآخر ما توصلت بها التقنية الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق منهجية واضحة تعتمد على تهيئة الحرمين الشريفين ومنظومة خدماتهما وفق أحدث الدراسات والمواصفات العالمية الحديثة، حرصاً على أن يحظى الحاج والمعتمر والزائر بأرقى تجربة عند وصولهم لساحات الحرمين الشريفين، وبما يعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما, مشيدا بمهام الروبوتات الذكية والوسائل التقنية الحديثة ودورها الفاعل في تجويد منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وفق أحدث المعايير العالمية.

فيديو | رئيس شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس يدشن أول ماكينة آلية لتعقيم #المسجد_الحرام تعمل بالذكاء الاصطناعي#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Watp5Mmw0R — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2021



