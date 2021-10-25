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شرطة المدينة: ضبط مقيمين نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى “محصّن”

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شرطة المدينة: ضبط مقيمين نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى “محصّن”

شرطة المدينة: ضبط مقيمين نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى “محصّن”
شرطة المدينة
http://almnatiq.net/?p=1055642
المناطق - المدينة المنورة:

ألقت شرطة منطقة المدينة القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية والباكستانية نشرا إعلانًا احتياليًا عن تعديل الحالة الصحية في توكلنا بمقابل مادي.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تحديد هوية شخصين والقبض عليهما، لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق توكلنا إلى “محصّن” مقابل الحصول على مبالغ مالية، وهما مقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.

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