رئيس جمهورية نيجيريا يصل جدة لأداء مناسك العمرة

محررو المناطق:

وصل إلى جدة اليوم الخميس، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بخاري لأداء مناسك العمرة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز، أمير منطقة مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان.

ونشر وحساب منطقة مكة المكرمة، صورا تظهر لحظات استقبال الأمير بدر بن سلطان، للرئيس النيجيري، الذي ارتدى ملابس الإحرام.

وكان في استقبال الرئيس النيجيري، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال.