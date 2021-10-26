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هطول أمطار على منطقة عسير

هطول أمطار على منطقة عسير
أمطار منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1055672
المناطق- عسير:

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير،شملت محافظتي رجال ألمع، وبارق، ومراكز بحر أبو سكينة، والحبيل، والسودة، وثلوث المنظر، ورثمة التابعة لمركز مربه.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، حيث تتعرض إلى رياح نشطة وسحب رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على محافظات المهد واليتمة ووادي الفرع والعيص، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، متوقعًا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، و طقس رطب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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