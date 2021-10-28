احدث الأخبار

موعد مباراة الشباب ضد الطائي والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 في مشهد جمالي.. التربيع الأخير لقمر ربيع الأول يزين سماء المملكة الليلة
أبرز المواد
 بارتفاع 412 % عن العام الماضي.. “سابك” تربح 5.59 مليار ريال في الربع الثالث من 2021
أبرز المواد
 اليمن في احتجاج رسمي للبنان: “قرداحي” تناسى جرائم الحوثي وأساء للعلاقات بين البلدين
أبرز المواد
 “اكشتوا ليلا و احتاطوا الأماكن المفتوحة”.. “الحصيني” يعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع
أبرز المواد
 مباراة الحزم والاتحاد في دوري المحترفين.. الموعد والتشكيل المتوقع
أبرز المواد
 هطول أمطار على منطقة عسير
أبرز المواد
 انطلاق الجولة العاشرة من دوري المحترفين.. ولقاء ناري بين الحزم والاتحاد الليلة
أبرز المواد
 رئيس جمهورية نيجيريا يؤدي مناسك العمرة
أبرز المواد
 رئيس جمهورية نيجيريا يصل جدة لأداء مناسك العمرة
أبرز المواد
 ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي.. شرطة جازان تطيح بمواطن ومخالفين لنظام أمن الحدود
محليات
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
محليات
موعد مباراة الشباب ضد الطائي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الشباب ضد الطائي والقنوات الناقلة

أبرز المواد
في مشهد جمالي.. التربيع الأخير لقمر ربيع الأول يزين سماء المملكة الليلة

في مشهد جمالي.. التربيع الأخير لقمر ربيع الأول يزين سماء المملكة الليلة

أبرز المواد
بارتفاع 412 % عن العام الماضي.. “سابك” تربح 5.59 مليار ريال في الربع الثالث من 2021

بارتفاع 412 % عن العام الماضي.. “سابك” تربح 5.59 مليار ريال في الربع الثالث من 2021

أبرز المواد
اليمن في احتجاج رسمي للبنان: “قرداحي” تناسى جرائم الحوثي وأساء للعلاقات بين البلدين

اليمن في احتجاج رسمي للبنان: “قرداحي” تناسى جرائم الحوثي وأساء للعلاقات بين البلدين

أبرز المواد

موعد مباراة الشباب ضد الطائي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الشباب ضد الطائي والقنوات الناقلة
فريق الشباب
http://almnatiq.net/?p=1055690
محررو المناطق:

يحل فريق الطائي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الشباب، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي 2021/2022.

يدخل الشباب المباراة سعيًا للفوز والحصول على النقاط الثلاث، والوصول للنقطة رقم 18، إذ يحتل المركز الثالث خلف كل من ضمك والاتحاد، برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات، حيث كان الفوز حليفه في 4 مباريات، بينما تعادل في 3 وخسر مباراتين.

بينما يسعى الطائي إلى إحداث مفاجأة بتحقيق الفوز في هذه المواجهة، وتعديل موقعه المتأخر في جدول الترتيب، حيث يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، جمعها من 8 مباريات.

موعد مباراة الشباب ضد الطائي

تنطلق مباراة الشباب ضد الطائي، في الجولة الـ 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق (7:50) بتوقيت السعودية، وفي التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي (8:50)، والسابعة إلا 10 دقائق بتوقيت مصر (6:50).

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الطائي

من المقرر أن تذاع مباراة الشباب ضد الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر شبكة قنوات ssc sport، ويمكن المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

تاريخ مواجهات الشباب ضد الطائي

يمتلك فريق الشباب توفقا تاريخيا على فريق الطائي، إذ تواجه الفريقين في ثلاث مباريات من قبل بالدوري السعودي، نجح خلالها الشباب في تحقيق الفوز بالمباريات الثلاث.

وسجل فريق الشباب في شباك الطائي 10 أهداف خلال الثلاث مباريات، بينما سجل فريق الطائي في شباك الشباب ثلاث أهداف.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*