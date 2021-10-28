موعد مباراة الشباب ضد الطائي والقنوات الناقلة

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يحل فريق الطائي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الشباب، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي 2021/2022.

يدخل الشباب المباراة سعيًا للفوز والحصول على النقاط الثلاث، والوصول للنقطة رقم 18، إذ يحتل المركز الثالث خلف كل من ضمك والاتحاد، برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات، حيث كان الفوز حليفه في 4 مباريات، بينما تعادل في 3 وخسر مباراتين.

بينما يسعى الطائي إلى إحداث مفاجأة بتحقيق الفوز في هذه المواجهة، وتعديل موقعه المتأخر في جدول الترتيب، حيث يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، جمعها من 8 مباريات.

موعد مباراة الشباب ضد الطائي

تنطلق مباراة الشباب ضد الطائي، في الجولة الـ 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق (7:50) بتوقيت السعودية، وفي التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي (8:50)، والسابعة إلا 10 دقائق بتوقيت مصر (6:50).

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الطائي

من المقرر أن تذاع مباراة الشباب ضد الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر شبكة قنوات ssc sport، ويمكن المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

تاريخ مواجهات الشباب ضد الطائي

يمتلك فريق الشباب توفقا تاريخيا على فريق الطائي، إذ تواجه الفريقين في ثلاث مباريات من قبل بالدوري السعودي، نجح خلالها الشباب في تحقيق الفوز بالمباريات الثلاث.

وسجل فريق الشباب في شباك الطائي 10 أهداف خلال الثلاث مباريات، بينما سجل فريق الطائي في شباك الشباب ثلاث أهداف.