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بارتفاع 412 % عن العام الماضي.. “سابك” تربح 5.59 مليار ريال في الربع الثالث من 2021

بارتفاع 412 % عن العام الماضي.. “سابك” تربح 5.59 مليار ريال في الربع الثالث من 2021
شركة "سابك"
http://almnatiq.net/?p=1055698
المناطق- وكالات:

ارتفعت أرباح شركة “سابك”، 412% في الربع الثالث إلى 5.59 مليار ريال، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات.

وفي وقت سابق، أعلن في بريطانيا أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، سوف تستثمر زهاء مليار جنيه إسترليني في منشأة “تيسايد” التابعة لـ”سابك” شمال شرقي إنجلترا لإزالة الكربون.

ونشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة على “تويتر” مساء الأربعاء قال فيها: “من الرائع أن نرى استثمارا بقرابة مليار دولار في منشأة “تيسايد” التابعة لـ”سابك”، وتوفير 1000 وظيفة”.

وأضاف: “تصويت بالثقة في قطاع الكيماويات والمعالجة بالمملكة المتحدة، الذي يتصدر الابتكار في التكنولوجيا النظيفة الخضراء”.

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