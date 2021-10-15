في مشهد جمالي.. التربيع الأخير لقمر ربيع الأول يزين سماء المملكة الليلة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن لحظة وصول القمر إلى التربيع الأخير لشهر ربيع الأول، اليوم الخميس، في تمام الساعة 11:05 مساءً بتوقيت مكة، ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس فلكية جدة، عبر صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قمر التربيع الأخير يشرف عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيبقى يزين السماء لبقية الليل ويكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً إلى أن يغرب بعد الظهر يوم الجمعة.

وأضاف أن فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم، يعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً تداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

وأشارت فلكية جدة إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر ربيع الثاني 1443.