ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس بالمملكة.. وعيار 21 يصعد نحو 189,76 ريال

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شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 في المملكة، ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية رغم تراجع أسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة، صباح تعاملات اليوم إلى نحو 216,87 ريال (57,82 دولارا)، مقارنة بسعر 216,50 ريال (57,72 دولارا) أمس الأربعاء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق ارتفاعا إلى نحو 189,76 ريال (50.59 دولار)، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 162,65 ريال (43,36 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي خلال التعاملات الصباحية اليوم بالمملكة، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126,51 ريال (33,73 دولار)، وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب نحو 6745 ريالا (1798 دولارات)، كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 1518 ريالا (404,73 دولارات).

وكانت قد تراجعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، لتبتعد أكثر عن مستوى 1800 دولار إذ أدى ارتفاع عوائد السندات للحد من الإقبال على شراء المعدن الأصفر.