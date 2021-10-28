أمير عسير يعتمد عددًا من المبادرات وخطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث بالمنطقة

المناطق ـ عسير:

استقبل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بمكتبه في ديوان الإمارة، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سلمان بن معيوض الجميعي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض ملف السلامة المرورية الصادر بتوجيه وزير الداخلية.

وأكد أمير منطقة عسيرعلى أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن بما يسهم في رفع معدل السلامة المرورية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

واعتمد الأمير تركي بن طلال، عددًا من المبادرات، حيث تم إعداد خطة تنفيذية مزمنة بهدف الوصول إلى خفض معدل الحوادث المرورية ونتائجها من الإصابات والوفيات والخسائر المادية، ويأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة والتي سبق وأن وجه سموه بمعالجة المواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية سواءً هندسيًا أوضبطيًا (النقاط السوداء) حيث ساهمت خلال السنوات الماضية في انخفاض معدل الوفيات والحوادث.

ووجه أمير منطقة عسير بالعمل على تنفيذ توجيه سمو وزير الداخلية، بتشكيل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة بمستوياتها الثلاث (العليا) برئاسة سموه وعضوية مديري العموم من الجهات ذات العلاقة، واللجنة (التنفيذية) برئاسة وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون الأمنية – أمين اللجنة العليا – وعضوية ممثلي الجهات ذات الاختصاص، و اللجان (الفرعية) بالمحافظات برئاسة محافظي المحافظات وعضوية مدراء الجهات ذات العلاقة، وفقًا للهياكل الاسترشادية.