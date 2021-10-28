احدث الأخبار

أمير عسير يعتمد عددًا من المبادرات وخطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث بالمنطقة
محليات
 ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس بالمملكة.. وعيار 21 يصعد نحو 189,76 ريال
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 ضبط 4 مقيمين قاموا بالسطو على مرفق عام واسترداد قيمة المسروقات بالقصيم
أبرز المواد
 موعد مباراة الشباب ضد الطائي والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 في مشهد جمالي.. التربيع الأخير لقمر ربيع الأول يزين سماء المملكة الليلة
أبرز المواد
 بارتفاع 412 % عن العام الماضي.. “سابك” تربح 5.59 مليار ريال في الربع الثالث من 2021
أبرز المواد
 اليمن في احتجاج رسمي للبنان: “قرداحي” تناسى جرائم الحوثي وأساء للعلاقات بين البلدين
أبرز المواد
 “اكشتوا ليلا و احتاطوا الأماكن المفتوحة”.. “الحصيني” يعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع
أبرز المواد
 مباراة الحزم والاتحاد في دوري المحترفين.. الموعد والتشكيل المتوقع
أبرز المواد
 هطول أمطار على منطقة عسير
أبرز المواد
 انطلاق الجولة العاشرة من دوري المحترفين.. ولقاء ناري بين الحزم والاتحاد الليلة
أبرز المواد
أمير عسير يعتمد عددًا من المبادرات وخطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث بالمنطقة

أمير عسير يعتمد عددًا من المبادرات وخطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث بالمنطقة

محليات
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس بالمملكة.. وعيار 21 يصعد نحو 189,76 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس بالمملكة.. وعيار 21 يصعد نحو 189,76 ريال

أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” تحذر: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد
ضبط 4 مقيمين قاموا بالسطو على مرفق عام واسترداد قيمة المسروقات بالقصيم

ضبط 4 مقيمين قاموا بالسطو على مرفق عام واسترداد قيمة المسروقات بالقصيم

أبرز المواد

أمير عسير يعتمد عددًا من المبادرات وخطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث بالمنطقة

أمير عسير يعتمد عددًا من المبادرات وخطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1055730
المناطق ـ عسير:

استقبل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بمكتبه في ديوان الإمارة، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سلمان بن معيوض الجميعي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض ملف السلامة المرورية الصادر بتوجيه وزير الداخلية.

وأكد أمير منطقة عسيرعلى أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن بما يسهم في رفع معدل السلامة المرورية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

واعتمد الأمير تركي بن طلال، عددًا من المبادرات، حيث تم إعداد خطة تنفيذية مزمنة بهدف الوصول إلى خفض معدل الحوادث المرورية ونتائجها من الإصابات والوفيات والخسائر المادية، ويأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة والتي سبق وأن وجه سموه بمعالجة المواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية سواءً هندسيًا أوضبطيًا (النقاط السوداء) حيث ساهمت خلال السنوات الماضية في انخفاض معدل الوفيات والحوادث.

ووجه أمير منطقة عسير بالعمل على تنفيذ توجيه سمو وزير الداخلية، بتشكيل لجنة السلامة المرورية بالمنطقة بمستوياتها الثلاث (العليا) برئاسة سموه وعضوية مديري العموم من الجهات ذات العلاقة، واللجنة (التنفيذية) برئاسة وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون الأمنية – أمين اللجنة العليا – وعضوية ممثلي الجهات ذات الاختصاص، و اللجان (الفرعية) بالمحافظات برئاسة محافظي المحافظات وعضوية مدراء الجهات ذات العلاقة، وفقًا للهياكل الاسترشادية.

 

روابط ذات صلة

هطول أمطار على منطقة عسير

هطول أمطار على منطقة عسير
“الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة عسير

“الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية تضرب منطقة عسير
“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة عسير

“الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*