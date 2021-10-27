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“الشرقية” تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية.. وتحرر 141 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية

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“الشرقية” تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية.. وتحرر 141 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية

“الشرقية” تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية.. وتحرر 141 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=1055737
المناطق- المنطقة الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 2705 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ضمن أعمالها الرقابية في المنطقة، نتج عنها ضبط 141 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، وإغلاق خمس منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، كما استقبلت 18 بلاغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، عبر مركز البلاغات 940.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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