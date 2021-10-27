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فادي غندور: المملكة دعمت المشاريع المختلفة بتوفير منظومة خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي

فادي غندور: المملكة دعمت المشاريع المختلفة بتوفير منظومة خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي

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فادي غندور: المملكة دعمت المشاريع المختلفة بتوفير منظومة خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي

فادي غندور: المملكة دعمت المشاريع المختلفة بتوفير منظومة خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي
فادي غندور
http://almnatiq.net/?p=1055752
محررو المناطق:

قال فادي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ومضة”، إن المملكة دعمت المشاريع المختلفة بتوفير منظومة خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي، مضيفًا أن الاقتصاد الرقمي باقٍ بفضل جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”.

وانطلقت في الرياض، الثلاثاء الماضي النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.

ويشارك صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة كشريك مؤسس للمبادرة، وستدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

وتشتمل المبادرة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، تجمع قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلو

 

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