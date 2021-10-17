“هدف” يفوز بجائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات في دول مجلس التعاون

المناطق - الرياض:

حقق صندوق تنمية الموارد البشرية ممثلا بأكاديمية هدف للقيادة، جائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات Best Leadership Development Program المقدمة من قمة الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة دبي وسط مشاركة خليجية واسعة من عدة وزرات وجهات حكومية وخاصة.

وتسلط الجائزة الضوء على أفضل الممارسات في إعداد المنظمات للاستجابة لاحتياجات الأعمال ذات الأولوية ورأس المال البشري، حيث تضم لجنة تحكيم مشكلة من خبراء عالميين من أكبر الجامعات على مستوى العالم.

وجاء تتويج برنامج القيادة الذي تقدمه أكاديمية هدف للقيادة في الصندوق بالجائزة نظير عوامل عدة أبرزها اعتماده على نقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، سعيًا إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل.

ويعكس حصول الصندوق على هذه الجائزة حرصه على تلبية احتياجات عملائه باحترافية عالية، من خلال منظومة بشرية وإلكترونية متكاملة، وبرامج متخصصة ونوعية لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القدرات الوطنية.

يذكر أن الصندوق بصدد إطلاق الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة في مطلع شهر نوفمبر من العام الجاري، حيث تسعى الأكاديمية لتمكين منشآت القطاع الخاص عبر بناء الكفاءات القيادية الوطنية، وإكسابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج والخبرات العالمية في تطوير القيادات وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة.