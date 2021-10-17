احدث الأخبار

“هدف” يفوز بجائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات في دول مجلس التعاون
أبرز المواد
 “الشرقية” تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية.. وتحرر 141 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية
أبرز المواد
 المختبر الإقليمي بالقصيم يجري أكثر من 287 ألف فحص كورونا منذ يونيو 2020
أبرز المواد
 أمير عسير يعتمد عددًا من المبادرات وخطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث بالمنطقة
محليات
 ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس بالمملكة.. وعيار 21 يصعد نحو 189,76 ريال
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 ضبط 4 مقيمين قاموا بالسطو على مرفق عام واسترداد قيمة المسروقات بالقصيم
أبرز المواد
 موعد مباراة الشباب ضد الطائي والقنوات الناقلة
أبرز المواد
 في مشهد جمالي.. التربيع الأخير لقمر ربيع الأول يزين سماء المملكة الليلة
أبرز المواد
 بارتفاع 412 % عن العام الماضي.. “سابك” تربح 5.59 مليار ريال في الربع الثالث من 2021
أبرز المواد
 اليمن في احتجاج رسمي للبنان: “قرداحي” تناسى جرائم الحوثي وأساء للعلاقات بين البلدين
أبرز المواد
 “اكشتوا ليلا و احتاطوا الأماكن المفتوحة”.. “الحصيني” يعلن تفاصيل طقس نهاية الأسبوع
أبرز المواد
“هدف” يفوز بجائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات في دول مجلس التعاون

“هدف” يفوز بجائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات في دول مجلس التعاون

أبرز المواد
“الشرقية” تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية.. وتحرر 141 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية

“الشرقية” تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية.. وتحرر 141 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية

أبرز المواد
المختبر الإقليمي بالقصيم يجري أكثر من 287 ألف فحص كورونا منذ يونيو 2020

المختبر الإقليمي بالقصيم يجري أكثر من 287 ألف فحص كورونا منذ يونيو 2020

أبرز المواد
أمير عسير يعتمد عددًا من المبادرات وخطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث بالمنطقة

أمير عسير يعتمد عددًا من المبادرات وخطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث بالمنطقة

محليات

“هدف” يفوز بجائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات في دول مجلس التعاون

“هدف” يفوز بجائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات في دول مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=1055762
المناطق - الرياض:

حقق صندوق تنمية الموارد البشرية ممثلا بأكاديمية هدف للقيادة، جائزة أفضل برنامج تطوير للقيادات Best Leadership Development Program المقدمة من قمة الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة دبي وسط مشاركة خليجية واسعة من عدة وزرات وجهات حكومية وخاصة.

وتسلط الجائزة الضوء على أفضل الممارسات في إعداد المنظمات للاستجابة لاحتياجات الأعمال ذات الأولوية ورأس المال البشري، حيث تضم لجنة تحكيم مشكلة من خبراء عالميين من أكبر الجامعات على مستوى العالم.

وجاء تتويج برنامج القيادة الذي تقدمه أكاديمية هدف للقيادة في الصندوق بالجائزة نظير عوامل عدة أبرزها اعتماده على نقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، سعيًا إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل.

ويعكس حصول الصندوق على هذه الجائزة حرصه على تلبية احتياجات عملائه باحترافية عالية، من خلال منظومة بشرية وإلكترونية متكاملة، وبرامج متخصصة ونوعية لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القدرات الوطنية.

يذكر أن الصندوق بصدد إطلاق الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة في مطلع شهر نوفمبر من العام الجاري، حيث تسعى الأكاديمية لتمكين منشآت القطاع الخاص عبر بناء الكفاءات القيادية الوطنية، وإكسابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج والخبرات العالمية في تطوير القيادات وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة.

روابط ذات صلة

تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع “تنمية الموارد البشرية”

تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع “تنمية الموارد البشرية”
أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
“الترفيه” و”هدف” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتوظيف الشباب

“الترفيه” و”هدف” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتوظيف الشباب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*