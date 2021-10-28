“توطين الوظائف” بنجران تتابع توطين نشاط بيع الأواني المنزلية

المناطق- واس:

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط بيع الأواني المنزلية، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في كل من مدينة نجران ومحافظة حبونا.

وأكدت اللجنة أن الجولات شملت 69 منشأة تجارية تعمل في النشاط، بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 135 موظفًا، منهم 17 موظفة سعودية، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 116وافدًا من مختلف الجنسيات، وجرى إنذار 4 منشآت، كما حصرت 16 فرصة وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها 57%.

ودعت اللجنة أصحاب الأعمال إلى المسارعة في توطين الوظائف، تجنباً لفرض المخالفات بحق المتجاوزين.