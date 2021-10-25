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بلدية مليجة تستعد لموسم الأمطار بخطة طوارئ وآليات لإزالة تجمعات المياه

بلدية مليجة تستعد لموسم الأمطار بخطة طوارئ وآليات لإزالة تجمعات المياه

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بلدية مليجة تستعد لموسم الأمطار بخطة طوارئ وآليات لإزالة تجمعات المياه

بلدية مليجة تستعد لموسم الأمطار بخطة طوارئ وآليات لإزالة تجمعات المياه
http://almnatiq.net/?p=1055796
المناطق - المنطقة الشرقية:

أكملت بلدية مليجة استعدادها لاستقبال موسم الأمطار؛ بتجهيز فرق الرقابة والمعدات وتفقد المناهيل وحصرها ومعالجتها.

وأوضح رئيس بلدية مليجة، مناحي بن سلامة آل سعيدان، أنه تم حصر المناهل لشبكة مياه الأمطار وتنظيفها وإزالة الرواسب، مشيرا إلى أن إدارة الخدمات بالبلدية خصصت خدمة لأعمال الطوارئ تحسباً لهطول الأمطار المتوقعة على مليجة والقرى التابعة لها.


‏‎وأكد “آل سعيدان”، أن البلدية تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الشبكات والمحافظة على عناصرها وتفقُّد جاهزيتها أولاً بأول من خلال الفرق الميدانية لإجراء أعمال النظافة والصيانة لها على مدار العام.

‏‎وأشار رئيس البلدية الى تكثيف عدد الفرق والمعدات المخصصة لإزالة تجمعات مياه الأمطار، ومتابعة أماكن تجمعات المياه، مضيفا بأنه تم الاستعداد بشكل مكثف ودعم الفِرق بأعداد كبيرة من العمال والمعدات بمختلف أنواعها والأحجام والأشكال لمراقبة الأماكن المستهدفة ومباشرة الأعمال الميدانية وتخصيص مكائن متنقلة بمقاسات مختلفة لسحب تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة الى مجموعة من الآليات.


‏‎وقال إنه تم وضع خطة عمل في أوقات الطوارئ تتكون من عدد أربع فرق، إضافة إلى وجود عدد 15 عامل مع كل فريق من عمال وآليات للمساهمة في الحد من آثار هطول الأمطار.

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