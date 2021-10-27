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بلدية رأس تنورة تضبط 1500 دجاجة في سيارة نقل مخالفة للاشتراطات الصحية

بلدية رأس تنورة تضبط 1500 دجاجة في سيارة نقل مخالفة للاشتراطات الصحية

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بلدية رأس تنورة تضبط 1500 دجاجة في سيارة نقل مخالفة للاشتراطات الصحية

بلدية رأس تنورة تضبط 1500 دجاجة في سيارة نقل مخالفة للاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=1055801
المناطق - المنطقة الشرقية:

تمكنت بلدية محافظة رأس تنورة، بالتعاون مع إدارة دوريات أمن الطرق، أمس، من ضبط ١٥٠٠ دجاجة في سيارة نقل تفتقر للاشتراطات التعبئة والنقل، والاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني، أن مراقبي إدارة صحة البيئة في البلدية، ضبطت سيارة نقل، تنقل ١٥٠٠ دجاجة بطريقة غير صحية ومخالفة شروط التعبئة والنقل، والاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم توفر شهادة صحية للعامل، بالإضافة إلى استخدام مركبة غير مرخصة صحيا، وتمت مصادرة وإتلاف كافة المواد التي تم ضبطها، وعمل الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.


وأكد أن البلدية حريصة على صحة وسلامة الغذاء وضمان وصوله بالطرق السليمة لكافة أفراد المجتمع وتوفير أهم الخدمات الصحية لهم، وأن بلدية رأس تنورة، تقوم بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الصحية ومختلف منافذ البيع بشكل مستمر بجولات صباحية وأخرى مسائية، للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي.


ودعا رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح القرني الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات

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