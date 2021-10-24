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إجراءات جديدة من وزارة العدل لإتمام ومصادقة عقود الزواج “لحظيا”

إجراءات جديدة من وزارة العدل لإتمام ومصادقة عقود الزواج “لحظيا”

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إجراءات جديدة من وزارة العدل لإتمام ومصادقة عقود الزواج “لحظيا”

إجراءات جديدة من وزارة العدل لإتمام ومصادقة عقود الزواج “لحظيا”
http://almnatiq.net/?p=1055814
محررو المناطق:

أعلنت وزارة العدل، إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، التي تسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة، بما في ذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.

وبحسب العدل، فإن الإجراءات المطورة لعقود الزواج هي: أن يتم التقديم ابتداءً من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل https://inhaatportal.moj.gov.sa، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.

وأوضحت الوزارة، أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم يتم مصادقة الأطراف على الوثيقة ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات.

كذلك، سماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهيا، وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقاً لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.

وبحسب العدل، فإن هذه الإجراءات تحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه “لحظية” بالربط مع الأحوال المدنية، ما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسميا.

وأشارت وزارة العدل، أن هذه الإجراءات تعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة، التي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.

وأكدت العدل، أن تطوير الخدمة يزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، وييسر على جميع أطراف العقد الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني بكل يسر وسهولة وسرعة، مشيرة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال البوابة الإلكترونية.

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