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لتشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا

لتشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا

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لتشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا

لتشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وبريطانيا
مذكرة تفاهم بين السعودية وبريطانيا
http://almnatiq.net/?p=1055816
محررو المناطق:

شارك المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أمس في جلسة الطاولة المستديرة السعودية – البريطانية لمناقشة التمويل الأخضر بحضور ومشاركة جيري جرينستون وزير الاستثمار البريطاني على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة.

وناقشت الجلسة سبل تمكين البلدين من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص لكيفية تحويل الاقتصاد ليكون أكثر استدامة حيث أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء والتزامها بالوصول الحياد الكربوني بحلول 2060 مما يظهر التزام المملكة تجاه قضايا المناخ والاستدامة وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين.

كما ناقشت الجلسة سبل تعزيز وتحديد فرص الاستثمار المستدام في السعودية وكيفية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في قضايا التحول المناخي والأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة للوصول إلى الحياد الكربوني مع ضمان قدرة المستثمرين للعب دور في المستقبل.

واختتمت الجلسة بتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة ممثلة بوزارة الاستثمار وبريطانيا ممثلة بهيئة التجارة الدولية.

وتهدف المذكرة لتشجيع الاستثمار المباشر من دعم ونمو الاستثمارات بين البلدين بعدة أوجه منها تسهيل تأسيس الشركات السعودية في بريطانيا وتوسعها وتشجيعها وتسهيل تأسيس شركات بريطانيا في السعودية وتوسعها وتشجيعها من خلال هيئة التجارة الدولية البريطانية ووزارة الاستثمار السعودية.
كما تهدف لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المباشر في البلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتبادل الأنظمة واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاستثمار وبنك HSBC لتعزيز الاستثمار المستدام وبناء نظام للشركاء في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي من شأنها تبادل المعلومات والأفكار حول قضايا الاستثمار المستدام.

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