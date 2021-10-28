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حسن عسيري مهاجما جورج قرداحي: مخادع ومراوغ محترف

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حسن عسيري مهاجما جورج قرداحي: مخادع ومراوغ محترف

حسن عسيري مهاجما جورج قرداحي: مخادع ومراوغ محترف
http://almnatiq.net/?p=1055823
محررو المناطق:

وصف حسن عسيري، أمين عام المنتجين السعوديين، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بالمخادع والمراوغ المحترف، وذلك في أعقاب تصريحاته المسيئة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكتب عسيري عبر تطبيق بيتو: “أخطأت للمرة الثالثة، نفهم تماماً ماذا تمثل الآن، ولكن كيف لك أن تخطئ ثم تعود وتخطئ ثم تعود وتخطئ، تبقى مخادعاً محترفاً ومتناقضاً فاشلاً، ودماء شهدائنا أشرف منك ومن أمثالك”.

وأثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المسيئة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، غضبا واسعا، واعتبره الكثير أصبح بوقا ينافح عن المليشيات الإرهابية.

يأتي هذا في وقت سلم فيه سفير اليمن لدى بيروت عبدالله الدعيس، أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان السفير هاني شميطلي رسالة احتجاج واستنكار، إزاء التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تجاه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في رسالة الاحتجاج، عن استغرابها الشديد من هذه التصريحات التي تسيء للعلاقات اليمنية اللبنانية، وتتناسى جرائم الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، وانقلابها على الحكومة الشرعية ومحاولاتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، واستمرار رفضها لكل دعوات السلام في تحدٍ واضح للقرارات الأممية كافة.

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