احدث الأخبار

هطول أمطار على حفر الباطن (فيديو)
المنطقة الشرقية
 الأميرة نورة بنت فيصل تروي قصة ملهمة لامرأة عمرها 74 عاماً شاركت في مبادرة مستقبل الأزياء
أبرز المواد
 بمشاركة 70 فارسًا.. انطلاق البطولة الإلحاقية الثانية لقفز الحواجز في جازان غدًا
الرياضة
 كيف يمكن الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية؟.. “الغذاء والدواء” توضح
محليات
 عضوة بالشورى تطالب الخطوط السعودية بمراجعة أسعار التذاكر الداخلية
أبرز المواد
 مواطنون يطالبون بتعميم فحص المخدرات على سائقي المركبات الخاصة (فيديو)
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تطرح خمس فرص استثمارية عبر منصة “فرص”
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة الشرقية تنجح بتأهيل المستثمرين للمشروع الأول للشاطئ المعياري
المنطقة الشرقية
 مختص يحذر من الجلوس لفترات طويلة.. يسبب تقلصات في العضلات والمفاصل (فيديو)
محليات
 مقتل وإصابة 300 مدنيًا.. تقرير حقوقي يكشف جرائم ميليشيا الحوثي في “مأرب”
أبرز المواد
 بالأسماء .. “التعليم” تعلن الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 هل يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي؟.. “الموارد البشرية” توضح
أبرز المواد
هطول أمطار على حفر الباطن (فيديو)

هطول أمطار على حفر الباطن (فيديو)

المنطقة الشرقية
الأميرة نورة بنت فيصل تروي قصة ملهمة لامرأة عمرها 74 عاماً شاركت في مبادرة مستقبل الأزياء

الأميرة نورة بنت فيصل تروي قصة ملهمة لامرأة عمرها 74 عاماً شاركت في مبادرة مستقبل الأزياء

أبرز المواد
بمشاركة 70 فارسًا.. انطلاق البطولة الإلحاقية الثانية لقفز الحواجز في جازان غدًا

بمشاركة 70 فارسًا.. انطلاق البطولة الإلحاقية الثانية لقفز الحواجز في جازان غدًا

الرياضة
كيف يمكن الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية؟.. “الغذاء والدواء” توضح

كيف يمكن الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية؟.. “الغذاء والدواء” توضح

محليات

هطول أمطار على حفر الباطن (فيديو)

هطول أمطار على حفر الباطن (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1055899
محررو المناطق

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ويبين المقطع المتداول هطول الأمطار على غرب حفر الباطن، اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس رطب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنجح بتأهيل المستثمرين للمشروع الأول للشاطئ المعياري

أمانة الشرقية تنجح بتأهيل المستثمرين للمشروع الأول للشاطئ المعياري
أمين الشرقية يلتقي أعضاء جمعية حفظ النعمة “اعتدال”

أمين الشرقية يلتقي أعضاء جمعية حفظ النعمة “اعتدال”
بعيادات متنقلة.. صحة حفر الباطن تشارك في مهرجان مزاد الإبل

بعيادات متنقلة.. صحة حفر الباطن تشارك في مهرجان مزاد الإبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*