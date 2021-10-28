أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية

محررو المناطق:

نجح شاب يدعى “بدر الحامد”، من إمارة الجوف، في تحويل سطح منزله إلى محمية زراعية تنتج عديد من الخضراوات، وذلك عبر استخدام تقنيات حديثة في الزراعة.

وقالت إمارة الجوف عبر حسابه على تويتر، إن الشاب بدر الحامد من محافظة القريات، نجح وللموسم الثاني، في استخدام تقنيات الزراعة الحديثة فيما يُعرف بالزراعة المائية وتقنية الموجات فوق الصوتية، في إنتاج العديد من الخضراوات فوق سطح منزله.

وبحسب إمارة الجوف، ضمت قائمة المزروعات التي تمكن الحامد من زراعتها، عديد من أصناف الخضار والورقيات ذات الجودة العالية، بعد أن استغل سطح منزله في تحويله إلى محمية زراعية.

من ناحيته، وجه الحامد، شكره إلى أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على دعمه لمشروعه الزراعي.