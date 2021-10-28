احدث الأخبار

أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية
أبرز المواد
 بمناسبة اليوم الدولي للحد من المخاطر.. أمين الشرقية يُكرم المشاركين في الملتقى 
المنطقة الشرقية
 أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة تشغيل الأنفاق وصيانتها بمكة المكرمة
محليات
 الفقر يدفع شاب نيجيري لعرض نفسه للبيع في مزاد علني بـ 49 ألف دولار  
أبرز المواد
 هطول أمطار على حفر الباطن (فيديو)
المنطقة الشرقية
 الأميرة نورة بنت فيصل تروي قصة ملهمة لامرأة عمرها 74 عاماً شاركت في مبادرة مستقبل الأزياء
أبرز المواد
 بمشاركة 70 فارسًا.. انطلاق البطولة الإلحاقية الثانية لقفز الحواجز في جازان غدًا
الرياضة
 كيف يمكن الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية؟.. “الغذاء والدواء” توضح
محليات
 عضوة بالشورى تطالب الخطوط السعودية بمراجعة أسعار التذاكر الداخلية
أبرز المواد
 مواطنون يطالبون بتعميم فحص المخدرات على سائقي المركبات الخاصة (فيديو)
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تطرح خمس فرص استثمارية عبر منصة “فرص”
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة الشرقية تنجح بتأهيل المستثمرين للمشروع الأول للشاطئ المعياري
المنطقة الشرقية
أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية

أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية

أبرز المواد
بمناسبة اليوم الدولي للحد من المخاطر.. أمين الشرقية يُكرم المشاركين في الملتقى 

بمناسبة اليوم الدولي للحد من المخاطر.. أمين الشرقية يُكرم المشاركين في الملتقى 

المنطقة الشرقية
أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة تشغيل الأنفاق وصيانتها بمكة المكرمة

أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة تشغيل الأنفاق وصيانتها بمكة المكرمة

محليات
الفقر يدفع شاب نيجيري لعرض نفسه للبيع في مزاد علني بـ 49 ألف دولار  

الفقر يدفع شاب نيجيري لعرض نفسه للبيع في مزاد علني بـ 49 ألف دولار  

أبرز المواد

أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية

أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية
http://almnatiq.net/?p=1055907
محررو المناطق:

نجح شاب يدعى “بدر الحامد”، من إمارة الجوف، في تحويل سطح منزله إلى محمية زراعية تنتج عديد من الخضراوات، وذلك عبر استخدام تقنيات حديثة في الزراعة.

وقالت إمارة الجوف عبر حسابه على تويتر، إن الشاب بدر الحامد من محافظة القريات، نجح وللموسم الثاني، في استخدام تقنيات الزراعة الحديثة فيما يُعرف بالزراعة المائية وتقنية الموجات فوق الصوتية، في إنتاج العديد من الخضراوات فوق سطح منزله.

وبحسب إمارة الجوف، ضمت قائمة المزروعات التي تمكن الحامد من زراعتها، عديد من أصناف الخضار والورقيات ذات الجودة العالية، بعد أن استغل سطح منزله في تحويله إلى محمية زراعية.

من ناحيته، وجه الحامد، شكره إلى أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على دعمه لمشروعه الزراعي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*