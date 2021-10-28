بمناسبة اليوم الدولي للحد من المخاطر.. أمين الشرقية يُكرم المشاركين في الملتقى 

المناطق ـ الشرقية:

كرّم المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، المشاركين في الملتقى الأول بمناسبة اليوم الدولي للحد من المخاطر.

وجاء هذا التكريم نظير جهودهم المبذولة في الملتقى الذي نظمته الأمانة من منطلق حرصها على مواكبة الأحداث الدولية؛ لتفعيل الاسترشاد في إدارة المخاطر، إذ تهتم الأمانة بتحفيز منسوبيها ورفع مستوى الدعم لهم بتشجيعهم؛ لتعزيز الإبداع والابتكار في طرح الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة المجتمع.

وقال أمين المنطقة الشرقية خلال التكريم، إن ذكرى اليوم الدولي للحد من المخاطر كان يوماً مميزاً بتكاتف فريق العمل، والذي أقيم تحت رعاية سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وما قُدِّم فيه من مادة متكاملة وذات محتوى هادف، كما أن لاختيار الشخصيات التي تم استضافتها لها طابعاً يمتاز بحسن الأداء، واحترافية العمل، خاصةً وأن الموضوع المُقدّم، قدم بسلاسة وذو هدف ورؤى وتبادل تجارب محلية ودولية، وتم الدخول بتفاصيله بعُمق مدروس، مؤكداً أن منسوبي أمانة المنطقة الشرقية لطالما كان الإبداع ديدنهم، وهذا ما سُعدت به لكون المادة التي قُدّمت ذات احتياج في المجتمع لكونها أساس لبناء مجتمعات حضرية متقدّمة.

كما كرم أيضا أعضاء لجنة الفعاليات والمناسبات والمشاركين باليوم الوطني السعودي الـ 91، حيث أثنى معاليه خلال التكريم بما قدمه فريق العمل من جهود كبيرة ساهمت في إنجاح الفعاليات التي أقيمت بالمنطقة، وأيضا الاحترافية والإشراف المباشر من قبل الفريق، والتي عززت بدورها إبراز الفعاليات والأعمال الجمالية وغيرها من أعمال قامت بها الأمانة في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا.