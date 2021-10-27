أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة تشغيل الأنفاق وصيانتها بمكة المكرمة

المناطق ـ مكة المكرمة:

نظّمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، ورشة عملٍ بعنوان ” التطورات في تشغيل الأنفاق وصيانتها وإعادة تأهيلها في مدينة مكة المكرمة مقارنةً بالمعايير العالمية” بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وذلك بالمركز الحضري بحي العكيشية بمكة المكرمة.

وألقى معاليه -خلال الورشة – كلمةً بيَّن فيها أهمية شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والطرق الدائرية والرئيسة، وإسهامها في انسيابية التنقلات المرورية وحركة سير المركبات خلال المواسم، مؤكداً حرص الأمانة على تشغيل شبكات الأنفاق وصيانتها وفق أعلى معايير الجودة وتفقُّد عناصرها، وتجهيزاتها الإلكترونية، وأنظمة السلامة المدنية، وأجهزة المراقبة.

وأشار معاليه إلى إبرام العديد من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق، مع عددٍ من الشركات الوطنية المتخصصة.

وتناولت الورشة محاور تنظيم وضبط أعمال الإنشاء في محيط الأنفاق بمكة المكرمة، وبرامج التشغيل والصيانة الحالية بالأنفاق، وإستراتيجية الصيانة المُثلى من حيث المخاطر والتكلفة لأنظمة الأنف