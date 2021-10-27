احدث الأخبار

متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض يزورون المؤتمر التقني التاسع
محليات
 أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية
أبرز المواد
 بمناسبة اليوم الدولي للحد من المخاطر.. أمين الشرقية يُكرم المشاركين في الملتقى 
المنطقة الشرقية
 أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة تشغيل الأنفاق وصيانتها بمكة المكرمة
محليات
 الفقر يدفع شاب نيجيري لعرض نفسه للبيع في مزاد علني بـ 49 ألف دولار  
أبرز المواد
 هطول أمطار على حفر الباطن (فيديو)
المنطقة الشرقية
 الأميرة نورة بنت فيصل تروي قصة ملهمة لامرأة عمرها 74 عاماً شاركت في مبادرة مستقبل الأزياء
أبرز المواد
 بمشاركة 70 فارسًا.. انطلاق البطولة الإلحاقية الثانية لقفز الحواجز في جازان غدًا
الرياضة
 كيف يمكن الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية؟.. “الغذاء والدواء” توضح
محليات
 عضوة بالشورى تطالب الخطوط السعودية بمراجعة أسعار التذاكر الداخلية
أبرز المواد
 مواطنون يطالبون بتعميم فحص المخدرات على سائقي المركبات الخاصة (فيديو)
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تطرح خمس فرص استثمارية عبر منصة “فرص”
منطقة الحدود الشمالية
متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض يزورون المؤتمر التقني التاسع

متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض يزورون المؤتمر التقني التاسع

محليات
أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية

أنتج خضار ذو جودة عالية.. شاب بالجوف يحول سطح منزله إلى محمية زراعية

أبرز المواد
بمناسبة اليوم الدولي للحد من المخاطر.. أمين الشرقية يُكرم المشاركين في الملتقى 

بمناسبة اليوم الدولي للحد من المخاطر.. أمين الشرقية يُكرم المشاركين في الملتقى 

المنطقة الشرقية
أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة تشغيل الأنفاق وصيانتها بمكة المكرمة

أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورشة تشغيل الأنفاق وصيانتها بمكة المكرمة

محليات

متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض يزورون المؤتمر التقني التاسع

متدربو كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض يزورون المؤتمر التقني التاسع
http://almnatiq.net/?p=1055924
محررو المناطق ـ الرياض:

زار المتدربين الصم وضعاف السمع في قسم التقنية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض المؤتمر التقني التاسع والمعرض المصاحب له والذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برعاية وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ في فندق الانتركونتننتال في الفترة ٢٥-٢٧ أكتوبر ٢٠٢١
حيث تخلل الزيارة حضور الجلسات الرئيسية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات والتي كانت جميعها مترجمة بلغة الإشارة للصم، ومن ثم قاموا بزيارة المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يستعرض أحدث التقنيات التدريبية والهندسية، ويبرز دور الجهات التي تدعم الاستثمار في التدريب وتساهم في تطوير الموارد البشرية، ويستعرض أهم خدماتها ومنتجاتها التقنية الحديثة، واستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته، وكذلك التقنيات المتطورة في مجال التدريب لاسيما فيما يخدم الصم وضعاف السمع.
ومن جهته أكد الدكتور أحمد الخليفة عميد الكلية، أن المتدربين الصم وضعاف السمع يحرصون دائما على مواكبة التطورات التقنية والاطلاع على أحدث التقنيات التي تسهل عملية تواصلهم و استخدامهم للتقنية في الحياة العملية والعلمية والاجتماعية.

روابط ذات صلة

“صحة الرياض” تستكمل مشروع إضافة فحص العيون ضمن فحوصات الرعاية الطبية المنزلية

“صحة الرياض” تستكمل مشروع إضافة فحص العيون ضمن فحوصات الرعاية الطبية المنزلية
غلق محلين وضبط 120 بدلة عسكرية و 200 قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض

غلق محلين وضبط 120 بدلة عسكرية و 200 قطعة من الأنواط والرتب المخالفة بالرياض
أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل رئيس جامعة المجمعة

أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل رئيس جامعة المجمعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*