اختتام تدريس العاب الدفاع عن النفس التايكوندو لمعلمي المرحلة الابتدائية “بتعليم شرق الدمام”

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اختتمت اليوم الخميس، شعبة التربية البدنية بمكتب التعليم بشرق الدمام الجزء الثاني من البرنامج التدريبي “مبادئ تدريس العاب الدفاع عن النفس التايكوندو” لمعلمي المرحلة الابتدائية في قطاع التعليم بشرق الدمام ، وذلك بمدرسة نور الاسلام الثانوية الأهلية بحضور مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام للشؤون المدرسية عبد الرزاق البابطين والتي استمرت لمدة أربعة أيام في مدرسة نور الاسلام الثانوية، وشهد الختام حضور مدير مدرسة نور الاسلام الاهلية الثانوية سالم بن ناصر ابو سرور.

ويأتي تنفيذ شعبة التربية البدنية بمكتب التعليم بشرق الدمام عدة أهداف ومنها التعرف على مبادئ وأساسيات لعبة الدفاع عن النفس التايكوندو بما يتوافق مع الخطة الدراسية الجديدة لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتوعية الطلاب وترسيخ مبادئ الدفاع عن النفس واتباع تعاليم الدين الإسلامي الذي أمر بالدفاع عن النفس واكتساب الطالب مهارة الدفاع عن النفس بطريقة سوية، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية والانتماء إلى الوطن .