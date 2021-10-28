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مدير جامعة الجوف السابق ينهمر في البكاء بعد تذكره موقف لابنته “أسماء” قبل وفاتها (فيديو)

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مدير جامعة الجوف السابق ينهمر في البكاء بعد تذكره موقف لابنته “أسماء” قبل وفاتها (فيديو)

مدير جامعة الجوف السابق ينهمر في البكاء بعد تذكره موقف لابنته “أسماء” قبل وفاتها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1055973
محررو المناطق

دخل مدير جامعة الجوف السابق الدكتور إسماعيل البشري، في نوبة بكاء خلال تذكره موقفًا لابنته التي كانت ضمن خمسة من أبنائه توفوا في حادث سير أليم حدث في عام 2014.

 

وقال خلال لقاء مع قناة ” الرسالة” إن في تلك الحادثة دروس عجيبة، بنتي أسماء -رحمها الله- كانت متميزة جدا أثناء الدراسة ولديها طموح.

 

وأضاف أنه أثناء دراستها الجامعية كانت تؤلف كتابًا عن رعاية الأطفال ومشاكل التحرش، وقبل رحلة الحادث تحدثَتْ عن نيتها في البقاء وعدم السفر، لوضع اللمسات الأخيرة على الكتاب، وطلبَت منه كتابة مقدمته عند عودتي”.

 

وتابع أنه  قبل الرحلة بثلاثة أيام طلبت شقيقتُها الصغرى -التي توفيت معها في الحادث- منها مرافقتها  في السفر، وقالت لها: الرحلة ليس لها طعم ولا لذة إلا بوجودك معنا، فردت عليها بالموافقة من أجلها، لافتاً إلى أن القدر يحرك الإنسان ويقوده إلى أجله”.

 

 

 

 

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